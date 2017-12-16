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09:00 (мск), источник: Вести Сочи

В горах Сочи открылись трассы всех горнолыжных курортов

В горах Красной Поляны впервые в текущем сезоне открыты трассы на всех горнолыжных курортах.

Две недели назад сезон катания открыли на курорте «Горки Город». Там сначала заработали участки трасс выше отметки в 1500 метров над уровнем моря.

Вчера доступными для катания стали некоторые трассы «Розы Хутор», а сегодня можно опробовать склоны горно-туристического центра «Газпром» — там, правда, пока организованы тестовые катания.

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