Сколько заработали гостиницы во время ЭКСПО-2017

Источник: Newtimes.kz

По данным обследования за январь-сентябрь 2017 года, в Казахстане действовало 2997 различных типов мест размещения, что на 10,7% больше аналогичного периода прошлого года.

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В семи регионах Казахстана (Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы) расположены 24 гостиницы известных мировых брендов — Rixos, Marriott, Hilton, Radisson, Ibis и других. В 2017 году в Астане были введены в действие три гостиницы — Hilton Astana, The Ritz-Carlton, The St. Regis Astana (бренд — Marriott).

«За январь-сентябрь 2017 года местами размещения было оказано услуг в объеме 84,8 млрд тенге, или в 1,3 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. За указанный период местами размещения было обслужено 4107,9 тыс посетителей, что в 1,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2016 года», — говорится в сообщении.