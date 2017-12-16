Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
В Хельсинки отказались от строительства большой мечети
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Иностранцы о Су-27: «Бедный F-16, как утенок в окружении соколов»
Британия в неудобном положении перед РФ из-за газа
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите здания
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14События недели в фотографиях
11:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Сколько заработали гостиницы во время ЭКСПО-2017

В год проведения международной выставки «ЭКСПО-2017» в Казахстане увеличилось количество гостиниц, включая открытие объектов всемирно известных брендов гостиничной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет статистики Министерства национальной экономики РК.

Источник: Newtimes.kz

По данным обследования за январь-сентябрь 2017 года, в Казахстане действовало 2997 различных типов мест размещения, что на 10,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Читайте также
В нацкомпании «ЭКСПО-2017» вновь опровергли информацию о распродаже имущества

В семи регионах Казахстана (Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, городах Астана и Алматы) расположены 24 гостиницы известных мировых брендов — Rixos, Marriott, Hilton, Radisson, Ibis и других. В 2017 году в Астане были введены в действие три гостиницы — Hilton Astana, The Ritz-Carlton, The St. Regis Astana (бренд — Marriott).

«За январь-сентябрь 2017 года местами размещения было оказано услуг в объеме 84,8 млрд тенге, или в 1,3 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016 года. За указанный период местами размещения было обслужено 4107,9 тыс посетителей, что в 1,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2016 года», — говорится в сообщении.

В Астане же гостиницы разместили постояльцев на сумму 30,1 млрд тенге, или в 1,7 раза больше, обслужено 790,9 тыс посетителей, или в 1,5 раза больше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
К Земле приближается «потенциально опасный» астероид
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь