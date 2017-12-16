Самую старую медведицу в США поздравили с днем рождения
Зоопарк в Филадельфии организовал вечеринку для медведицы Колдилокс, которой исполнилось 37 лет. Теперь она официально самая старая из всех белых медведей, живущих в зоопарках США.
Зоопарк в Филадельфии организовал вечеринку для медведицы Колдилокс, которой исполнилось 37 лет. Теперь она официально самая старая из всех белых медведей, живущих в зоопарках США.
Медведицу угостили арахисовым маслом, медом, изюмом и, наконец, рыбным тортом. Колдилокс поглощала праздничные яства под аккомпанемент песни «С Днем рождения тебя», передает Associated Press.
Как рассказали сотрудники зоопарка, средняя продолжительность жизни медведей в неволе составляет 23 года. Колдикокс прожила рекордно долго благодаря заботе и любви, которую получает от сотрудников зоопарка.
Медведица прожила 30 лет в компании своего партнера Клондайка. В 2015 году спутник, которому было 34 года, оставил ее навсегда.