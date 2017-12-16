Точный прогноз погоды в Молдове на 17 и 18 декабря: перепад температур

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, в субботу ожидается непривычно теплая для декабря погода. Днем столбик термометра поднимется до +9, +14 градусов по Цельсию.

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Атмосферное давление будет пониженным, облачно, а сила южного ветра достигнет 4−9 метров в секунду.

Однако, как следует из прогноза синоптиков, уже 17 декабря довольно резко похолодает. Температура упадет на десять градусов. Ожидаются смешанные осадки, дождь со снегом, а столбик термометра покажет от 0 до +5 градусов.

В начале следующей недели ночью температура упадет до —9 градусов, а днем ожидается в среднем около 0 градусов.

Праздники 16 и 17 декабря

16 декабря — день, когда как нельзя более верной является поговорка «Молчание — золото», поскольку отмечается день Иоанна Молчальника (Иоанн Безмолвник). Верили в приметы о том, что тот, кто будет немногословным в этот день, обязательно встретит свою удачу в ближайшее время.

По православному календарю 16 декабря именины празднуют Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор, а по католическому календарю — Аделаида, Альбина.

17 декабря — день памяти святой великомученицы Варвары. За веру в Иисуса Христа была обезглавлена в 306 году. В 12 веке дочь византийского императора Алексея Комнина, княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаилом Изяславичем, перевезла мощи святой великомученицы из Константинополя в Киев, где они и покоятся поныне во Владимирском соборе.

Народные приметы на 17 декабря

Говорили, что в этот день приходит очень сильный мороз, и зима начинает мосты мостить.