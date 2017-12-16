Ташкент накрыло туманом: авиарейсы задержаны, движение затруднено

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.

Столичный аэропорт имени Ислама Каримова сообщил о задержке рейсов из Алматы, Урумчи, Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Риги, Лондона, Ферганы, Навои, Ургенча и Самарканда. Также задержан вылет в Ургенч, Карши, Бухару, Бангкок и Новосибирск.

Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву. Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в декабре-январе.