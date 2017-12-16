Ташкент накрыло туманом: авиарейсы задержаны, движение затруднено
Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.
Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.
Столичный аэропорт имени Ислама Каримова сообщил о задержке рейсов из Алматы, Урумчи, Москвы, Стамбула,
Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву. Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в
В основном туманы наблюдаются в вечерние, ночные и утренние часы. Рассеяние туманов происходит днем после восхода солнца при некотором повышении температуры воздуха.