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12:39 (мск), источник: Sputnik

Ташкент накрыло туманом: авиарейсы задержаны, движение затруднено

Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.

Столичный аэропорт имени Ислама Каримова сообщил о задержке рейсов из Алматы, Урумчи, Москвы, Стамбула, Санкт-Петербурга, Риги, Лондона, Ферганы, Навои, Ургенча и Самарканда. Также задержан вылет в Ургенч, Карши, Бухару, Бангкок и Новосибирск.

Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву. Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в декабре-январе.

В основном туманы наблюдаются в вечерние, ночные и утренние часы. Рассеяние туманов происходит днем после восхода солнца при некотором повышении температуры воздуха.

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