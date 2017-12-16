Бурков «сводил» Фадину на турнир «Fight Nights»
В минувшую пятницу, 15 декабря, в Омске впервые прошел турнир серии «Fight Nights». На столь масштабное мероприятие прибыл даже врио губернатора Омской области Александр Бурков.
В минувшую пятницу, 15 декабря, в Омске впервые прошел турнир серии «Fight Nights». На столь масштабное мероприятие прибыл даже врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Вместе с ним прибыл и спикер ЗС Омской области Владимир Варнавский и мэр города Оксана Фадина.
«Недаром этот турнир проходит в Омске. Здесь зажглись такие звезды, как Александр Шлеменко, Андрей Корешков, Петр Ян и другие спортсмены. Более сорока клубов и секций смешанных единоборств в Омской области. Наша федерация — вторая в России по численности и по количеству наград», — отметил Александр Бурков.
Видные омские политики с живым интересом следили, как боец омской школы «Шторм», воспитанник Александра Шлеменко, Александр Подмарёв всего за 48 секунд «разделался» со своим соперником, отправив его в технический нокаут.
Отметим, что если мужскому представительству омских властей мероприятие было явно по душе — Бурков и Варнавский с интересом следили за каждым боем — то мэр города явно скучал, видимо, Оксана Фадина является не самой ярой поклонницей ММА.