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09:37 (мск), источник: РИА Новости

В Норвегии кот пережил 40 минут стирки в стиральной машине

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Осло кот по кличке Зеро случайно попал в стиральную машину и пережил сорок минут стирки при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Об этом пишет норвежский сайт NRK.

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

Во время загрузки произошла ошибка.

​"Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить, — рассказывает мальчик.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. «Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться», — рассказывает мама Йоакима Аннет.

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По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно.

Сейчас Зеро такой же живой и игривый, как раньше.

«Теперь он пахнет мылом. Коты совсем не любят воду. Не думаю, что после такого Зеро она стала больше нравиться», — отметил Йоаким.

То, что с котом не произошло ничего страшного, он называет дополнительным подарком на Рождество. Подросток призвал других людей быть более внимательным к своим питомцам, а его семья теперь постоянно проверяет барабан перед стиркой.

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