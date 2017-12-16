В Норвегии кот пережил 40 минут стирки в стиральной машине

Кот незаметно пробрался в барабан, когда отец семейства открыл стиральную машину, чтобы вытащить из нее часть одежды. По окончании стирки кота обнаружил 14-летний Йоаким.

​"Он промок насквозь. Он выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить, — рассказывает мальчик.

Кота отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью. «Это были нервные дни. Только когда ветеринары сказали, что с ним все будет в порядке, мы смогли расслабиться», — рассказывает мама Йоакима Аннет.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такого случая в ее практике еще не было. Тем не менее, она считает, что такое происходит часто, просто не о каждом подобном эпизоде становится известно.

Сейчас Зеро такой же живой и игривый, как раньше.

«Теперь он пахнет мылом. Коты совсем не любят воду. Не думаю, что после такого Зеро она стала больше нравиться», — отметил Йоаким.