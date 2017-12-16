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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Центральном парке Новосибирска открыли главный новогодний каток

Кроме того, лед для катания впервые зальют в Нарымском сквере.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск готовится встретить Новый год. До открытия главной городской елки остается чуть больше недели, а главный городской каток уже принимает всех желающих покататься. Этой зимой он расположился в Центральном парке, а площадь его составляет 4000 квадратных метров.

— Он стал в два раза больше привычного катка, который размещался в прошлые годы на площади Ленина, — отмечают в мэрии Новосибирска. — В парке созданы комфортные условия — в любой момент можно погреться. По вечерам в пятницу и субботу в парке будут проходить развлекательные мероприятия, здесь можно также поучиться фигурному катанию.

Добавим, что на катке работает прокат коньков, но если вы принесет свои, то кататься можно совершенно бесплатно, причем, в течение всей зимы. Кроме того, в этом году залить каток впервые решили в Нарымском сквере — он начнет свою работу 20 декабря.

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