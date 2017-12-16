В Центральном парке Новосибирска открыли главный новогодний каток

Источник: Комсомольская правда

Новосибирск готовится встретить Новый год. До открытия главной городской елки остается чуть больше недели, а главный городской каток уже принимает всех желающих покататься. Этой зимой он расположился в Центральном парке, а площадь его составляет 4000 квадратных метров.

— Он стал в два раза больше привычного катка, который размещался в прошлые годы на площади Ленина, — отмечают в мэрии Новосибирска. — В парке созданы комфортные условия — в любой момент можно погреться. По вечерам в пятницу и субботу в парке будут проходить развлекательные мероприятия, здесь можно также поучиться фигурному катанию.