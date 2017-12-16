Главный Дед Мороз страны приехал в Ростов-на-Дону

Ростовчане встретились с главным Дедом Морозом страны, который прибыл из Великого Устюга, сообщили в администрации донской столицы.

В субботу, 15 декабря, в парке имени Горького состоялось торжественное новогоднее представление с участием гостя.

Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центре для несовершеннолетних и повстречался с ребятишками из общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей сирот.

Он также поздравил ростовчан с наступающими праздниками и пообещал исполнить все заветные желания малышей.