Главный Дед Мороз страны приехал в Ростов-на-Дону
Встреча с гостем из Великого Устюга дала старт новогодним праздникам в донской столице.
Встреча с гостем из Великого Устюга дала старт новогодним праздникам в донской столице.
Ростовчане встретились с главным Дедом Морозом страны, который прибыл из Великого Устюга, сообщили в администрации донской столицы.
В субботу, 15 декабря, в парке имени Горького состоялось торжественное новогоднее представление с участием гостя.
Дед Мороз посетил
Он также поздравил ростовчан с наступающими праздниками и пообещал исполнить все заветные желания малышей.
Встреча с Дедом Морозом страны дала старт новогодним праздникам в