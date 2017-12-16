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11:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Главный Дед Мороз страны приехал в Ростов-на-Дону

Встреча с гостем из Великого Устюга дала старт новогодним праздникам в донской столице.

Ростовчане встретились с главным Дедом Морозом страны, который прибыл из Великого Устюга, сообщили в администрации донской столицы.

В субботу, 15 декабря, в парке имени Горького состоялось торжественное новогоднее представление с участием гостя.

Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центре для несовершеннолетних и повстречался с ребятишками из общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей сирот.

Он также поздравил ростовчан с наступающими праздниками и пообещал исполнить все заветные желания малышей.

Встреча с Дедом Морозом страны дала старт новогодним праздникам в Ростове-на-Дону. Главный из них — открытие городской ёлки — состоится 29 декабря.

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