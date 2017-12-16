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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На набережной Хабаровска открылся сезон езды на собаках

Новая традиция появилась в краевом центре.

На набережной Хабаровска открылся сезон езды на собаках, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Владельцы симпатичных хаски центра ездового спорта «Тандем» едва сдерживали питомцев. Четвероногим не терпелось размяться и побегать по снегу. Но пока собак не представили всем, кто пришел на набережную, пришлось постоять на поводке.

 — Сегодня мы открываем езду на сибирских хаски. Мы благодарны всем пришедшим жителям города и КГУП «Недвижимость» за то, что предоставили возможность организовать аттракцион для горожан. Надеюсь, наши собаки доставят всем удовольствие, — сказала руководитель центра ездового спорта «Тандем» Ирина Домницкая. По ее словам, хаски очень дружелюбные, не кусаются, их можно гладить, владельцы несут ответственность за каждую собаку. Все животные здоровы, имеют прививки.

— На набережной определено специальное место для этой зимней забавы. С сегодняшнего дня и каждые выходные каюры будут катать маленьких хабаровчан на нартах возле колеса обозрения, — добавила Ирина Домницкая. Действительно, детей с родителями на набережную пришло немало. Маленькую Таню не испугал довольно ощутимый мороз. Девочка не отходила от собак, с удовольствием села в нарты и помахав всем рукой, пустилась в путешествие. — Здорово! Я совсем не боялась. Это даже круче, чем кататься на санках, — поделилась впечатлениями девочка. Идея организовать эти зимние забавы возникла после того как в Хабаровске прошла акция «Собака-обнимака». Тогда детям очень понравилось общаться с дружелюбными хаски.

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 На набережной Хабаровска открылся сезон езды на собаках
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