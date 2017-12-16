Самой полезной птицей для сада орнитологи признали большую синицу

В меню большинства птиц гусеницы, бабочки, жуки и личинки. Если бы садоводы знали, какое громадное количество вредителей поедают пернатые, то, наверное, отказались бы от ядохимикатов и занялись постройкой скворечников и синичников.

Конечно, всех вредителей птицы не могут уничтожить. Зато они удерживают их численность в пределах, не опасных для сада. Когда ученые подсчитали, сколько насекомых (как вредных, так и полезных) поедают птицы, цифры поразили воображение. В одном из садов, где проводились исследования, в кроне взрослой яблони было обнаружено 70 видов насекомых: 71% — вредители, 17% — полезные, 12% — так называемые нейтральные. Получается, что в меню у птиц, кормящихся в садах, большей частью вредители. Из них 60 — 90% — гусеницы и куколки бабочек, 10 — 30% — жуки.

Львиную долю вредителей уничтожают синицы, скворцы, трясогузки, мухоловки-пеструшки, дятлы, ласточки, горихвостки, грачи и воробьи. Скажем, один грач за сутки съедает почти 500 личинок проволочника, а синичка за лето уничтожает около 100 тысяч вредителей. Скворец при выкармливании своих птенцов переносит в гнездо около 8 тысяч личинок и взрослых майских жуков. Вездесущий полевой воробей за сезон успевает выкормить 2 — 3 выводка по 4 — 5 птенцов в каждом. За сутки он подлетает к своему гнезду около 300 раз. Выкармливание первого поколения птенцов совпадает с развитием личинок яблонного цветоеда в бутонах яблони. Воробьи выковыривают эти личинки из бутонов и несут в свои гнезда. Синица-лазоревка коротким и крепким, как щипчики, клювиком проворно склевывает с веток мелкие яйца насекомых, отдирает приклеившихся к коре щитовок.

Самой же полезной птицей для сада орнитологи признали большую синицу. Она плотоядна, то есть питается исключительно насекомыми. В том числе зимой. Она очень внимательно и методично осматривает каждую ветку, каждый лист, уничтожая вредителей (как взрослых, так и их личинки и яйца). Стоит лишь одной синице найти на дереве, например, несколько гусениц яблонной плодожорки, как тут же это место облюбуют и другие ее сородичи, находящиеся поблизости.

Синица откладывает яйца два раза за сезон по 7 — 12 штук. Птенцы очень прожорливы: за 2 — 3 дня их вес удваивается. Синица около 400 раз за день подлетает с кормом к своему гнезду, уничтожая за период выкармливания около 10.000 насекомых, из которых 30% — гусеницы плодожорки.

На зиму синицы никуда не улетают и продолжают свое полезное дело, очищая сад от зимующих вредителей, например, склевывая яйца кольчатого шелкопряда, гусениц златогузки и т. д. Но такого пропитания им мало. Для пернатых сейчас страшнее холода лишь голод. В снежную и морозную зиму они обречены. Голодная птица не в состоянии согреться, а потому и замерзает. Чем холоднее — тем больше тепла она отдает и тем больше ей требуется пищи. Орнитологи подсчитали, что зимой из-за голода девять из десяти синичек погибают.

Чем кормить птиц зимой? Традиционный корм — нежареные (!) семечки подсолнечника и тыквы, просо, овес (можно геркулесовую крупу), пшеница, кукуруза. В птичье меню еще входят молотые сухари, толченая скорлупа, тертая морковь, мелко нарезанный сыр, творог, натертое яйцо, сваренное вкрутую, мелко порезанное свежее яблоко. И, конечно же, хлебные крошки. Лучше всего пшеничные. Хороша для зимнего прикорма зерновая смесь для попугаев и канареек, несоленое сало, сливочное масло.

Но есть и запреты в птичьем меню. Нельзя давать испорченные или просроченные продукты, соленые чипсы или сладкие кукурузные хлопья, пшено и черный хлеб, жареные и соленые семечки, соленое сало.

Сделав кормушку, не забывайте ее пополнять: пустые птицы забывают и перестают прилетать. Даже одна столовая поможет десяткам птиц продержаться в холодные месяцы. И свое птичье спасибо они вам скажут незамедлительно. Думаю, что замечали в саду на снегу кусочки отлетевшей старой коры. Это синички уже разбираются с зимующими насекомыми.

Если вы сейчас прикормите птиц, они задержатся у вас. А по весне начнут устраивать свои гнездовья непосредственно на вашем садовом участке. В дальнейшем молодняк, появившийся на свет в этом месте, будет с большей долей вероятности селиться поблизости от своего родительского дома. Следовательно, на будущий год они останутся в саду.

КСТАТИ.

В XVIII — XIX веках во многих помещичьих усадьбах целые комнаты специально отводились для зимовки птиц. За ними ухаживали, а весной выпускали в сад.

ФАКТЫ.

• Для защиты от вредителей 35 — 40 плодовых деревьев достаточно всего двух синичек.

• В саду, где зимой столовались птицы, весной и летом было на 50 — 60% меньше вредителей.

• Ученые подсчитали, что на 1 га садов приходится около 2 млн насекомых общим весом 250 — 350 кг. Из этого количества птицы за три месяца уничтожили 1,1 млн общим весом 140 — 180 кг, причем 42% составили вредители и 12,8% — полезные насекомые. За сутки птицы съедали 2 — 2,5 кг насекомых.

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