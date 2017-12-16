Бал прессы в Уфе: названы лучшие журналисты 2017 года

Традиционное мероприятие подвело итоги 2017 года. В нем приняли участие представители федеральных, республиканских и районных СМИ, корпоративных изданий, сотрудники пресс-служб министерств и ведомств, ведущих предприятий и компаний региона. В этом году участников Бала прессы приветствовали через видеообращение представители СМИ из Китая, Чехии, США и Санкт-Петербурга.

Были определены лауреаты по разным отраслям, а также названо имя «Журналиста года».

Победителем стал Алексей Шильников из газеты «Туймазинский вестник».

Специальный корреспондент Службы информационных программ филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан» (телеканал «Россия1-Башкортостан») Эльвира Ямшанова удостоена награды в номинации «Экономика и финансы», корреспондент Информационного агентства «Башинформ» Галия Набиева — в номинации «Политика и общество».

Главный редактор журнала «Тамаша» Сулейман Латыпов опередил всех в номинации «Культура и искусство». Редактор отдела журнала «Башкортостан кызы» Альмира Киреева завоевала победу в номинации «Социальная защита», журналист газеты «Аргументы и факты» Айгуль Мусина — в номинации «Образование».

Лучшим в номинации «Спорт и ЗОЖ» признан спортивный журналист газеты «Уфимские ведомости» Марат Лутфрахманов, в номинации «Здоровье» — корреспондент, продюсер телеканала «Продюсерский центр «Вся Уфа» Илья Боровских.

В номинации «Экология» награда вручена корреспонденту главной редакции информационных программ Телекомпании «БСТ» Азату Галиуллину, в номинации «Промышленность и инвестиции» — корреспонденту газеты «Сибайский рабочий» Альбине Ишмуратовой. В номинации «Малая родина» награждена корреспондент газеты «Ашкадарские зори» Гульфия Ахмерова.

Лучшей пресс-службой названа пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, лучшей журналистской страницей в соцсетях — страница Елены Шаровой из газеты «Республика Башкортостан».

В специальной номинации Министерства экономического развития РБ отмечен проект «Бизнес-проба» «БСТ» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ.