В университетских аудиториях хотят запретить видеонаблюдение

Отчитаться о наличии камер вузы должны в течение месяца.
«Центр не начинал инспекций, мы всего лишь попросили провести внутренние проверки. Пока никаких ограничительных и обязательных решений не было», — сказал замглавы управления ЦЗПД Сергей Бозияну.
Видеонаблюдение ведется в большинстве вузов страны. Но в основном в коридорах. В Экономической академии, например, говорят, что это мера безопасности.
«После принятия этой меры сократилось число краж. А если они и бывают, то благодаря камерам мы находим нарушителей», — отметил ректор Академии экономических знаний Григорий Белостечник.
Как будет применяться вердикт ЕСПЧ, пока не решили. Но юристы уверены — выпускные экзамены в лицеях все равно будут проходить под прицелом видеокамер.
«Я считаю, что это решение не может применяться в случае видеонаблюдения во время экзаменов на степень бакалавра. Здесь необходимость установки камер обоснована», — сказал адвокат Виталий Нагачевский.
В Европейский суд по правам человека обратились двое преподавателей из Черногории, которые сочли видеонаблюдение в учебных аудиториях нарушением права на частную жизнь. Суд признал их правоту.