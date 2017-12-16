Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Москве простились с Леонидом Броневым
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
11:52 (мск), источник: Publika.md

В университетских аудиториях хотят запретить видеонаблюдение

В университетских аудиториях хотят запретить видеонаблюдение. Это требование Национального центра по защите персональных данных, который, в свою очередь, руководствуется решением Европейского суда по правам человека.

Источник: Publika.md

Отчитаться о наличии камер вузы должны в течение месяца.

«Центр не начинал инспекций, мы всего лишь попросили провести внутренние проверки. Пока никаких ограничительных и обязательных решений не было», — сказал замглавы управления ЦЗПД Сергей Бозияну.

Читайте также
Учиться по-новому в школах Молдовы: предметы на выбор и другие учебники

Видеонаблюдение ведется в большинстве вузов страны. Но в основном в коридорах. В Экономической академии, например, говорят, что это мера безопасности.

«После принятия этой меры сократилось число краж. А если они и бывают, то благодаря камерам мы находим нарушителей», — отметил ректор Академии экономических знаний Григорий Белостечник.

Как будет применяться вердикт ЕСПЧ, пока не решили. Но юристы уверены — выпускные экзамены в лицеях все равно будут проходить под прицелом видеокамер.

«Я считаю, что это решение не может применяться в случае видеонаблюдения во время экзаменов на степень бакалавра. Здесь необходимость установки камер обоснована», — сказал адвокат Виталий Нагачевский.

В Европейский суд по правам человека обратились двое преподавателей из Черногории, которые сочли видеонаблюдение в учебных аудиториях нарушением права на частную жизнь. Суд признал их правоту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь