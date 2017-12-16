В университетских аудиториях хотят запретить видеонаблюдение

Видеонаблюдение ведется в большинстве вузов страны. Но в основном в коридорах. В Экономической академии, например, говорят, что это мера безопасности.



«После принятия этой меры сократилось число краж. А если они и бывают, то благодаря камерам мы находим нарушителей», — отметил ректор Академии экономических знаний Григорий Белостечник.



Как будет применяться вердикт ЕСПЧ, пока не решили. Но юристы уверены — выпускные экзамены в лицеях все равно будут проходить под прицелом видеокамер.



«Я считаю, что это решение не может применяться в случае видеонаблюдения во время экзаменов на степень бакалавра. Здесь необходимость установки камер обоснована», — сказал адвокат Виталий Нагачевский.



В Европейский суд по правам человека обратились двое преподавателей из Черногории, которые сочли видеонаблюдение в учебных аудиториях нарушением права на частную жизнь. Суд признал их правоту.