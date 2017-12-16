Рустэм Хамитов посетил выставку произведений номинантов Нестеровской премии
УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с экспозицией Республиканской тематической
УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с экспозицией Республиканской тематической
По словам директора музея Айрата Терегулова, всего на соискание премии было подано около 150 работ. Успешно прошли первый тур 57 произведений графики, живописи,
Напомним, что Государственная премия РБ имени М. В. Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения учреждена Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Она будет присуждаться раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, а также исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Её размер составит 500 000 рублей.