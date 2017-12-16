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12:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов посетил выставку произведений номинантов Нестеровской премии

УФА, 16 дек 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с экспозицией Республиканской тематической выставки-конкурса произведений номинантов на соискание Нестеровской премии «Традиции и духовность», которая проходит в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова.

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6
фотографий

По словам директора музея Айрата Терегулова, всего на соискание премии было подано около 150 работ. Успешно прошли первый тур 57 произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и литературы 29 известных художников и четырёх ведущих искусствоведов республики. В частности, на выставке представлены работы таких художников, как Виктор Домашников, Салават Гилязетдинов, Талгат Масалимов, Ринат Миннебаев, Фирдант Нуриахметов, Виктор Суздальцев, Юлия Устюгова и других.

Выставка-конкурс продлится до 24 декабря в новом здании музея.

Напомним, что Государственная премия РБ имени М. В. Нестерова в сфере изобразительного искусства и искусствоведения учреждена Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Она будет присуждаться раз в два года за создание выдающихся произведений изобразительного искусства, а также исследований в области теории и истории искусств, художественной критики. Её размер составит 500 000 рублей.

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