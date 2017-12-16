Губернатор региона вручил государственные награды

Он возглавляет Совет Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы. Самый известный проект, которому Совет помог осуществиться, — строительство Триумфальной Арки в Красном селе к 70-летию Великой Победы.

Также организация выяснила точное количество бойцов и командиров, которые получили звезду Героя за подвиги при обороне Ленинграда. Ещё в Смольном вручили ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени.