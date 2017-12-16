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14:25 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Губернатор региона вручил государственные награды

Торжественная церемония прошла в Смольном. Орден Почета Георгий Полтавченко вручил Герою России, известному общественнику Геннадию Фоменко.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Он возглавляет Совет Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы. Самый известный проект, которому Совет помог осуществиться, — строительство Триумфальной Арки в Красном селе к 70-летию Великой Победы.

Также организация выяснила точное количество бойцов и командиров, которые получили звезду Героя за подвиги при обороне Ленинграда. Ещё в Смольном вручили ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени.

На церемонии было официально объявлено о присвоении почётных званий. «Заслуженными» стали геологи, врачи, ученые, строители, работники высшей школы и физической культуры.

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