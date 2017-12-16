Мирзиёев подарил вернувшемуся в Узбекистан из Германии врачу автомобиль
Шавкат Мирзиёев вручил ключи от автомобиля Captiva врачу, который 11 лет жил и работал в Германии, а сейчас вернулся на родину в Узбекистан.
Шавкат Мирзиёев вручил ключи от автомобиля Captiva врачу, который 11 лет жил и работал в Германии, а сейчас вернулся на родину в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Во время визита в Каракалпакстан глава государства посетил строящийся логистический центр в Худжейли. Там он побеседовал с главой фермерского хозяйства Panaev Farms Куттимуратом Панаевым, сообщает kruz.uz.
Во время беседы Панаев сказал, что доктор Алишер Курбанов работал в сфере животноводства в Германии в течение одиннадцати лет, а сегодня вернулся в Каракалпакстан и работает менеджером на его ферме.
В качестве подарка за возвращение на родину президент подарил врачу автомобиль Captiva.
Глава Узбекистана начал инспекционную поездку в пятницу, 15 декабря.
Основной целью его визита в регион является ознакомление с