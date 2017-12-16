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14:28 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев подарил вернувшемуся в Узбекистан из Германии врачу автомобиль

Шавкат Мирзиёев вручил ключи от автомобиля Captiva врачу, который 11 лет жил и работал в Германии, а сейчас вернулся на родину в Узбекистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Во время визита в Каракалпакстан глава государства посетил строящийся логистический центр в Худжейли. Там он побеседовал с главой фермерского хозяйства Panaev Farms Куттимуратом Панаевым, сообщает kruz.uz.

Во время беседы Панаев сказал, что доктор Алишер Курбанов работал в сфере животноводства в Германии в течение одиннадцати лет, а сегодня вернулся в Каракалпакстан и работает менеджером на его ферме.

В качестве подарка за возвращение на родину президент подарил врачу автомобиль Captiva.

Глава Узбекистана начал инспекционную поездку в пятницу, 15 декабря.

Основной целью его визита в регион является ознакомление с социально-экономическими реформами, проводимыми в регионе, а также диалог с народом.

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