Мирзиёев подарил вернувшемуся в Узбекистан из Германии врачу автомобиль

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Во время визита в Каракалпакстан глава государства посетил строящийся логистический центр в Худжейли. Там он побеседовал с главой фермерского хозяйства Panaev Farms Куттимуратом Панаевым, сообщает kruz.uz.

Во время беседы Панаев сказал, что доктор Алишер Курбанов работал в сфере животноводства в Германии в течение одиннадцати лет, а сегодня вернулся в Каракалпакстан и работает менеджером на его ферме.

В качестве подарка за возвращение на родину президент подарил врачу автомобиль Captiva.

Глава Узбекистана начал инспекционную поездку в пятницу, 15 декабря.