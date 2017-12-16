Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»
Официально он будет называться «Красноярск».
Официально он будет называться «Красноярск».
Красноярцам показали фотографии нового терминала аэропорта «Емельяново». Кроме этого, с инспекцией там побывал и.о. губернатора края Александр Усс.
Он осмотрел зоны регистрации, системы обработки багажа и галереи с выходами к телескопическим трапам. Будущие сотрудники аэропорта уже прошли тестирование и готовы к работе.
Напомним, открытие нового терминала состоится 26 декабря. Первые рейсы начнут обслуживаться с 27 декабря. Аэропорт будет называться «Красноярск».