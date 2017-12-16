Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

Красноярцам показали фотографии нового терминала аэропорта «Емельяново». Кроме этого, с инспекцией там побывал и.о. губернатора края Александр Усс.

Он осмотрел зоны регистрации, системы обработки багажа и галереи с выходами к телескопическим трапам. Будущие сотрудники аэропорта уже прошли тестирование и готовы к работе.