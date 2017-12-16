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16:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам показали изнутри новый терминал аэропорта «Емельяново»

Официально он будет называться «Красноярск».

Красноярцам показали фотографии нового терминала аэропорта «Емельяново». Кроме этого, с инспекцией там побывал и.о. губернатора края Александр Усс.

Он осмотрел зоны регистрации, системы обработки багажа и галереи с выходами к телескопическим трапам. Будущие сотрудники аэропорта уже прошли тестирование и готовы к работе.

Напомним, открытие нового терминала состоится 26 декабря. Первые рейсы начнут обслуживаться с 27 декабря. Аэропорт будет называться «Красноярск».

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