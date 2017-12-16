В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» возможны заторы из-за ремонта дороги

По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при пересечении границы.