В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» возможны заторы из-за ремонта дороги

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при пересечении границы.
«Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска «Котловка-Лаворишкес», — отметили в Госпогранкомитете.