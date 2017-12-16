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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» возможны заторы из-за ремонта дороги

По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска «Котловка-Лаворишкес» могут возникнуть заторы из-за ремонта дороги, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По информации Гродненской региональной таможни, полученной от Вильнюсской территориальной таможни, при въезде на территорию Литвы в пункте пропуска «Лаворишкес» до 30 декабря будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия. Перевозчиков и физических лиц просят учитывать эту информацию при пересечении границы.

«Из-за ремонта дороги могут возникнуть некоторые неудобства при прохождении транспортных средств через пункт пропуска «Котловка-Лаворишкес», — отметили в Госпогранкомитете.
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