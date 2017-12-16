Назван лидер голосования по названию моста в Крым

Источник: РИА Новости

На специальном сайте назовимост.рф/ 16 ноября открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

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Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

«Голосование продлилось месяц. Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов», — сообщили РИА Новости в инфоцентре «Крымский мост».

Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, третьем — Мост Воссоединения.