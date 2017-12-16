Назван лидер голосования по названию моста в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости, Виктор Лященко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости, Виктор Лященко.
На специальном сайте назовимост.рф/ 16 ноября открылось
Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.
«Голосование продлилось месяц. Суббота, 16 декабря, — последний день, когда можно повлиять на итоги. В 12 часов ночи голосование будет закрыто, и организаторы приступят к подведению итогов», — сообщили РИА Новости в инфоцентре «Крымский мост».
Пока с уверенным отрывом лидирует название Крымский мост, на втором месте — Керченский мост, третьем — Мост Воссоединения.
Среди предложенных пользователями новых вариантов: Российский Мост, Мост Свободы, Вежливый, Владимирский, Дорога домой, Наш Мост, Мост Единства, Мост Надежды, Мост Независимости, Родина, Большой Крымский мост, Мост Мирный и другие.