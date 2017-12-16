На митинг в поддержку Владимира Путина в центре Казани пришло 250 человек
Акция продлилась 20 минут.
Акция продлилась 20 минут.
Митинг в поддержку президента Владимира Путина прошел сегодня в центре Казани. Об этом сообщает «Казанский репортер».
На площади у памятника Муллануру Вахитову собрались около 250 человек, большинство — бывшие военные.
Среди самих
Митинг продлился 20 минут.
Напомним, что Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. О завершении операции стало известно несколько дней назад. За все время операции в арабской республике погибли несколько жителей Казани, их точное количество неизвестно.