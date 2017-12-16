На митинг в поддержку Владимира Путина в центре Казани пришло 250 человек

Источник: Prokazan.ru

Митинг в поддержку президента Владимира Путина прошел сегодня в центре Казани. Об этом сообщает «Казанский репортер».

На площади у памятника Муллануру Вахитову собрались около 250 человек, большинство — бывшие военные.

Среди самих экс-военных акция преподносилась как митинг, посвященный завершению войны в Сирии и разгрому запрещенному в России ИГИЛ, однако официально мероприятие проходило в поддержку Путина.

Митинг продлился 20 минут.