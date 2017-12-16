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14:08 (мск), источник: Prokazan.ru

На митинг в поддержку Владимира Путина в центре Казани пришло 250 человек

Акция продлилась 20 минут.

Источник: Prokazan.ru

Митинг в поддержку президента Владимира Путина прошел сегодня в центре Казани. Об этом сообщает «Казанский репортер».

На площади у памятника Муллануру Вахитову собрались около 250 человек, большинство — бывшие военные.

Среди самих экс-военных акция преподносилась как митинг, посвященный завершению войны в Сирии и разгрому запрещенному в России ИГИЛ, однако официально мероприятие проходило в поддержку Путина.

Митинг продлился 20 минут.

Напомним, что Россия начала операцию против террористов в Сирии в сентябре 2015 года. О завершении операции стало известно несколько дней назад. За все время операции в арабской республике погибли несколько жителей Казани, их точное количество неизвестно.

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