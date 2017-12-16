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14:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастопольский космонавт Шкаплеров летит на МКС с игрушечным пуделем

Вязаная собачка на самом деле не игрушка, а важный прибор — индикатор невесомости.

Космонавт Антон Шкаплеров показал поклонникам свой индикатор невесомости — вязаную игрушку.

— Во время второй «примерки корабля», примерил и наш индикатор невесомости. Этого пуделька сделала моя двоюродная сестрёнка Татьяна Петрова из Минска, а идею подала младшая доченька Кирочка. У нас дома живет такой же живой пудель по имени Керли, — рассказал космонавт в Instagram.

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Напомним, завтра, 17 декабря, с космодрома Байконур стартует космический корабль «Союз МС-07» под командованием почетного жителя Севастополя, Героя России Антона Шкаплерова.

45-летний космонавт полетит в космос уже в третий раз. Антон Николаевич первый раз стартовал в 2011 году, второй в 2014.

В этот раз в состав основного экипажа, кроме Шкаплерова, входят американский астронавт Скотт Тингл и астронавт Норишиге Канаи из Японии.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Дублирующий экипаж — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герств и астронавт НАСА Джанетт Эппс, — говорится в сообщении пресс-центра Роскосмоса.

Старт ТПК «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря, пристыковаться к МКС корабль должен 19 декабря.

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