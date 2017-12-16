Севастопольский космонавт Шкаплеров летит на МКС с игрушечным пуделем

Космонавт Антон Шкаплеров показал поклонникам свой индикатор невесомости — вязаную игрушку.

— Во время второй «примерки корабля», примерил и наш индикатор невесомости. Этого пуделька сделала моя двоюродная сестрёнка Татьяна Петрова из Минска, а идею подала младшая доченька Кирочка. У нас дома живет такой же живой пудель по имени Керли, — рассказал космонавт в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/Bct_yoLBmMz/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bct_yoLBmMz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Во время второй «примерки корабля», примерил и наш индикатор невесомости ?? Этого пуделька сделала моя двоюродная сестра, а идею подала младшая доченька Кирочка. У нас дома живет такой же живой пудель по имени Керли.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shkaplerov</a> (@anton_astrey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T09:58:31+00:00">Гру 15, 2017 о 1:58 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, завтра, 17 декабря, с космодрома Байконур стартует космический корабль «Союз МС-07» под командованием почетного жителя Севастополя, Героя России Антона Шкаплерова.

45-летний космонавт полетит в космос уже в третий раз. Антон Николаевич первый раз стартовал в 2011 году, второй в 2014.

В этот раз в состав основного экипажа, кроме Шкаплерова, входят американский астронавт Скотт Тингл и астронавт Норишиге Канаи из Японии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=https://www.instagram.com/p/BcperU8hhEg/ data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcperU8hhEg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">4 дня до старта! ? Сегодня навестили нашу красавицу-ракету, провели контрольный осмотр корабля и оставили свой след в музее космодрома Байконур. Кто знает, что за ключи мы держим в руках на крайнем фото?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="<Macro 'profile_link'>" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shkaplerov</a> (@anton_astrey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-13T15:52:12+00:00">Гру 13, 2017 о 7:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Дублирующий экипаж — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герств и астронавт НАСА Джанетт Эппс, — говорится в сообщении пресс-центра Роскосмоса.