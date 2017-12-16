Севастопольский космонавт Шкаплеров летит на МКС с игрушечным пуделем
Вязаная собачка на самом деле не игрушка, а важный прибор — индикатор невесомости.
Вязаная собачка на самом деле не игрушка, а важный прибор — индикатор невесомости.
Космонавт Антон Шкаплеров показал поклонникам свой индикатор невесомости — вязаную игрушку.
— Во время второй «примерки корабля», примерил и наш индикатор невесомости. Этого пуделька сделала моя двоюродная сестрёнка Татьяна Петрова из Минска, а идею подала младшая доченька Кирочка. У нас дома живет такой же живой пудель по имени Керли, — рассказал космонавт в Instagram.
Напомним, завтра, 17 декабря, с космодрома Байконур стартует космический корабль «Союз МС-07» под командованием почетного жителя Севастополя, Героя России Антона Шкаплерова.
45-летний космонавт полетит в космос уже в третий раз. Антон Николаевич первый раз стартовал в 2011 году, второй в 2014.
В этот раз в состав основного экипажа, кроме Шкаплерова, входят американский астронавт Скотт Тингл и астронавт Норишиге Канаи из Японии.
— Дублирующий экипаж — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт ЕКА Александр Герств и астронавт НАСА Джанетт Эппс, — говорится в сообщении
Старт ТПК «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря, пристыковаться к МКС корабль должен 19 декабря.