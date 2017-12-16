Космонавт Сергей Крикалев стал послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

БАЙКОНУР, 16 декабря. /ТАСС/. Космонавт Сергей Крикалев стал послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Церемония посвящения в послы прошла в субботу, накануне запуска космического корабля «Союз МС-07», сообщили в пресс-службе Союза WorldSkills Russia.

Читайте также Эстафету мирового чемпионата «WorldSkills-2019» приняла Казань

Сергей Крикалёв — авиационный спортсмен и космонавт, один из немногих граждан России, одновременно удостоенных званий Героя Советского Союза и первого Героя Российской Федерации.

«Я рад, что послом чемпионата стал человек, которого знают не только в России, но и во всем мире, чей пример вдохновлял и продолжает вдохновлять миллионы людей», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов. «Хотел бы сказать большое спасибо Роскосмосу. Коллеги изначально активно поддерживали российскую заявку на право проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 году в Казани. Очень символично, что торжественная церемония посвящения Сергея Константиновича Крикалёва в послы проходит сегодня в Байконуре, в точке запуска ракет, за которым стоит труд настоящих профессионалов своего дела», — заметил Уразов.

Координатор мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин отметил, что Татарстан всегда активно поддерживал космическую отрасль и авиастроение. «Мы очень рады, что Сергей Константинович согласился стать послом и будет показывать на собственном примере, как можно, посвятив себя профессиональному мастерству, стать истинным профессионалом и достигнуть больших высот и в работе, и в жизни в целом», — подчеркнул он.

В свою очередь Сергей Крикалев поддержал проведение чемпионатов по рабочим профессиям. По его словам, символично, что церемония проходит именно в Байконуре.