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12:43 (мск), источник: ТАСС

Космонавт Сергей Крикалев стал послом чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

Отмечается, что Роскосмос изначально активно поддерживал российскую заявку на право проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 году в Казани.

БАЙКОНУР, 16 декабря. /ТАСС/. Космонавт Сергей Крикалев стал послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Церемония посвящения в послы прошла в субботу, накануне запуска космического корабля «Союз МС-07», сообщили в пресс-службе Союза WorldSkills Russia.

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Сергей Крикалёв — авиационный спортсмен и космонавт, один из немногих граждан России, одновременно удостоенных званий Героя Советского Союза и первого Героя Российской Федерации.

«Я рад, что послом чемпионата стал человек, которого знают не только в России, но и во всем мире, чей пример вдохновлял и продолжает вдохновлять миллионы людей», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов. «Хотел бы сказать большое спасибо Роскосмосу. Коллеги изначально активно поддерживали российскую заявку на право проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 году в Казани. Очень символично, что торжественная церемония посвящения Сергея Константиновича Крикалёва в послы проходит сегодня в Байконуре, в точке запуска ракет, за которым стоит труд настоящих профессионалов своего дела», — заметил Уразов.

Координатор мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин отметил, что Татарстан всегда активно поддерживал космическую отрасль и авиастроение. «Мы очень рады, что Сергей Константинович согласился стать послом и будет показывать на собственном примере, как можно, посвятив себя профессиональному мастерству, стать истинным профессионалом и достигнуть больших высот и в работе, и в жизни в целом», — подчеркнул он.

В свою очередь Сергей Крикалев поддержал проведение чемпионатов по рабочим профессиям. По его словам, символично, что церемония проходит именно в Байконуре.

«В подготовке космического корабля занято большое количество людей, очень многое зависит от их профессионализма и квалификации. Работа самих космонавтов тоже связана с рабочими профессиями, ведь космическим кораблем нужно уметь управлять и поддерживать работу его систем. Но главное, космонавты должны уметь работать и руками, и головой. Именно в этом будут совершенствоваться ребята, готовясь к мировому чемпионату и принимая в нем участие», — сказал Крикалев.

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