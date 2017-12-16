Резиденция Деда Мороза в Нижнем Новгороде откроется на пл. Минина и Пожарского

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, в этом году решено оборудовать резиденцию для Деда Мороза прямо в новогоднем городке на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, это будет тёплое помещение, в котором главный новогодний волшебник сможет принимать детей в течение всего дня работы праздничной площадки. Там же будет организована почта Деда Мороза, с которой можно отправить письмо или открытку со специальным новогодним штемпелем друзьям и родственникам.

Ранее сообщалось, что сфотографироваться с Дедом Морозом смогут все дети совершенно бесплатно. Работать новогодний городок будет с 12:00 23 декабря до 21:00 7 января.