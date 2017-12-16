Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Порошенко отреагировал на решение ЕС по санкциям против РФ
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: ДНР из-за поставок оружия Киеву хочет использовать партизан
Су-35С стремительно зашел к F22 с задней полусферы
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Известно, кто преследовал «Сан-Хуан» перед исчезновением
Лавров осадил посла Франции в споре о Крыме
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
13:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Резиденция Деда Мороза в Нижнем Новгороде откроется на пл. Минина и Пожарского

Нижний Новгород. 16 декабря. НТА-Приволжье — Резиденция Деда Мороза в Нижнем Новгороде откроется на пл. Минина и Пожарского.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, в этом году решено оборудовать резиденцию для Деда Мороза прямо в новогоднем городке на площади Минина и Пожарского.

Согласно информации, это будет тёплое помещение, в котором главный новогодний волшебник сможет принимать детей в течение всего дня работы праздничной площадки. Там же будет организована почта Деда Мороза, с которой можно отправить письмо или открытку со специальным новогодним штемпелем друзьям и родственникам.

Ранее сообщалось, что сфотографироваться с Дедом Морозом смогут все дети совершенно бесплатно. Работать новогодний городок будет с 12:00 23 декабря до 21:00 7 января.

Напомним, что в новогодние праздники 2016/2017 гг. резиденция Деда Мороза была расположена в Зачатской башне Нижегородского кремля.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь