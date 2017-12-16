Аэропорт Ташкента возобновил свою работу

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова начал прием самолетов, которые вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

Читайте также Авиарейс Ташкент — Ош запустят уже в будущем году

В настоящее время в аэропорту приземлились рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ферганы, Риги, Лондона.

Напомним, что большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов.

Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.