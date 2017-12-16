Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Татуировка американца привела врачей в замешательство
«Национальный позор»: экс-министр экономики о приговоре Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
СМИ: ДНР из-за поставок оружия Киеву хочет использовать партизан
Су-35С стремительно зашел к F22 с задней полусферы
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
14:14 (мск), источник: Sputnik

Аэропорт Ташкента возобновил свою работу

Сильный туман помешал нормальной работе столичного аэропорта сегодня утром.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 74% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова начал прием самолетов, которые вынуждены были уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan Airways.

Читайте также
Авиарейс Ташкент — Ош запустят уже в будущем году

В настоящее время в аэропорту приземлились рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ферганы, Риги, Лондона.

Напомним, что большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов.

Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.

Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву. Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в декабре-январе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии
Авиасообщение между Ташкентом и Киевом опять оказалось под вопросом
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Гоша Куценко рассказал об отношениях с дочками Актер, который недавно в третий раз стал отцом, признался, что не все члены семьи обрадовались ребенку.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь