Аэропорт Ташкента возобновил свою работу
Сильный туман помешал нормальной работе столичного аэропорта сегодня утром.
Сильный туман помешал нормальной работе столичного аэропорта сегодня утром.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова начал прием самолетов, которые вынуждены были уйти на запасные аэродромы
В настоящее время в аэропорту приземлились рейсы из Москвы,
Напомним, что большая часть районов Ташкента в субботу утром погрузилась в сильный туман, который не только затруднил движение на дорогах, но и стал причиной отмены ряда авиарейсов.
Видимость на дороге в ранние утренние часы не превышала и пяти метров. Ближе к 10 утра ситуация стала немного лучше.
Основной причиной возникновения туманов в регионе является медленное натекание холодного воздуха на увлажненную предшествующими осадками теплую почву. Туманы в Центральной Азии наблюдаются преимущественно в холодный период года, с ноября по апрель, максимум повторяемости их отмечается в