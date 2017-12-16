Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
Послу США в России посоветовали «ознакомиться с географией»
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
СМИ узнали о вооружениях, которые США планируют передать Украине
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
13:11 (мск), источник: Prokazan.ru

На улице Адоратского девушка на Chevrolet заснула посреди дороги

В Казани на улице Адоратского девушка на Chevrolet заснула прямо посреди проезжей части, об этом сообщает телеканал «Татарстан 24».

Заметив иномарку, к ней подошли патрульные, в этот момент иномарка тронулась и, проехав несколько метров, остановилась возле обочины. Как выяснилось, за рулем сидела девушка в не совсем адекватном состоянии.

Полицейские пытались привести девушку в чувства, сделать это удалось только прибывшим медикам, которые дали ей подышать нашатырный спирт.

По словам самой девушки, она была после ночной смены с работы, поэтому и находилась в таком состоянии.

Однако проходить медицинское освидетельствование девушка отказалась. Ее авто эвакуировали, а ей самой грозит лишение водительских прав на 1,5 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Казани врачи нашли у мужчины "червя" в глазу
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь