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14:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Площадь «зеленого щита» вокруг Уфы составила 1,7 тыс га

Госсобрание Башкирии утвердило создание лесного «зеленого щита» вокруг Уфы.

В пятницу, 15 декабря спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подписал постановление о создании «зеленого щита» вокруг Уфы. Его площадь составила 1,7 тысячи гектаров.

Федеральный закон о «зеленом щите» вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно документу, все крупные города должны определить неприкосновенный лесной фонд, который станет «зеленым щитом» этого города. Как правило, эти лесные территории располагаются по периметру границ городов.

В пределах «зеленого щита» запрещено проводить вырубку, строить объекты или добывать полезные ископаемые. На этих территориях можно строить дороги. Но по закону, вся вырубленная для этого площадь леса должна быть компенсирована.

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