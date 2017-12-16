Площадь «зеленого щита» вокруг Уфы составила 1,7 тыс га

В пятницу, 15 декабря спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подписал постановление о создании «зеленого щита» вокруг Уфы. Его площадь составила 1,7 тысячи гектаров.

Федеральный закон о «зеленом щите» вступил в силу 1 января 2017 года. Согласно документу, все крупные города должны определить неприкосновенный лесной фонд, который станет «зеленым щитом» этого города. Как правило, эти лесные территории располагаются по периметру границ городов.