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13:33 (мск), источник: Интерфакс

Путин подарил Щедрину на 85-летие картину «Монтажник-высотник»

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин встретился с композитором, Народным артистом СССР Родионом Щедриным, чтобы лично поздравить его с 85-летием.

Источник: РИА "Новости"
Вам все подвластно: и музыка для балета, и для оперы, и для отдельных инструментов — для фортепиано, для альта, для виолончели, я знаю. Вы замечательную на весь мир “Кармен-сюиту”, посвященную Майе Михайловне Плисецкой, написали.
Владимир Путин
Президент РФ

Президент РФ напомнил, что, хотя мало кто об этом знает, Родион Щедрин написал замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов.

В связи с этим глава государства вручил композитору на память картину «Монтажник-высотник», отсылающую к фильму «Высота» с Николаем Рыбниковым и Инной Макаровой в главных ролях.

На ремарку Щедрина о том, что он когда-то много делал фильмов, а сейчас уже отдыхает, президент предположил: «Может, вернетесь еще к этому».

Путин подписал указ о награждении Щедрина Орденом почета за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.

Российский композитор и пианист, народный артист СССР Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. В 1950 году окончил Московское хоровое училище, в 1955 году — Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского. Родион Щедрин — автор хоровых, камерных, фортепианных, симфонических сочинений, а также музыки к фильмам. Главные партии в ряде балетов он написал для своей супруги — Майи Плисецкой.

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