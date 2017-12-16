Путин подарил Щедрину на 85-летие картину «Монтажник-высотник»

Источник: РИА "Новости"

Вам все подвластно: и музыка для балета, и для оперы, и для отдельных инструментов — для фортепиано, для альта, для виолончели, я знаю. Вы замечательную на весь мир “Кармен-сюиту”, посвященную Майе Михайловне Плисецкой, написали. Владимир Путин Президент РФ

Президент РФ напомнил, что, хотя мало кто об этом знает, Родион Щедрин написал замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов.

В связи с этим глава государства вручил композитору на память картину «Монтажник-высотник», отсылающую к фильму «Высота» с Николаем Рыбниковым и Инной Макаровой в главных ролях.

На ремарку Щедрина о том, что он когда-то много делал фильмов, а сейчас уже отдыхает, президент предположил: «Может, вернетесь еще к этому».

Путин подписал указ о награждении Щедрина Орденом почета за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность.