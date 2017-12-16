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14:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды 17 декабря

Ночью и днем в воскресенье местами на территории республики будет дуть сильный южный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

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Источник: РИА "Новости"

(Казань, 16 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана распространил предупреждение об ухудшении погодных условий в предстоящее воскресенье.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью и днем 17 декабря местами на территории республики будет дуть сильный южный ветер порывами до 15 — 18 м/с.

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