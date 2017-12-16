Пермская Анджелина Джоли стала Miss Dukascopy 2017
Галинке Миргаевой вручили сертификат на 200 тысяч долларов.
Галинке Миргаевой вручили сертификат на 200 тысяч долларов.
Пермская
Пермской Анджелине Джоли, как ее многие называют
Галинка Миргаева обошла более 2 тысяч конкуренток из разных стран мира.
В десятку финалисток в конкурсе красоты среди блогерш в Женеве попала также еще одна пермячка — Анна Музова.
Фотографии и видео со всемирного конкурса Мисс Блогер можно посмотреть на странице Галинки Миргаевой в Instagram, на которой уже 2,3 миллиона подписчиков.