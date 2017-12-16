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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермская Анджелина Джоли стала Miss Dukascopy 2017

Галинке Миргаевой вручили сертификат на 200 тысяч долларов.

Пермская Instargram-модель Галинка Миргаева завоевала главную корону конкурса красоты Мисс Блогер 2017 — Miss Dukascopy 2017. Церемония награждения состоялась в Женеве.

Пермской Анджелине Джоли, как ее многие называют из-за сходства с известной актрисой, вручили сертификат на шоппинг на сумму более 200 тысяч долларов.

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Галинка Миргаева обошла более 2 тысяч конкуренток из разных стран мира.

В десятку финалисток в конкурсе красоты среди блогерш в Женеве попала также еще одна пермячка — Анна Музова.

Фотографии и видео со всемирного конкурса Мисс Блогер можно посмотреть на странице Галинки Миргаевой в Instagram, на которой уже 2,3 миллиона подписчиков.

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