Мокрый снег и гололедица: транспортный комплекс Москвы предупредил об ухудшении погоды

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В выходные, 16 и 17 декабря, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами усиление ветра с порывами до 13−18 метров в секунду. Вечером на дорогах возможна гололедица.

Транспортный комплекс Москвы рекомендует на время плохой погоды отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Если поехать на личном авто необходимо, водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

При усилении ветра необходимо парковаться вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.