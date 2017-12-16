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14:26 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Мокрый снег и гололедица: транспортный комплекс Москвы предупредил об ухудшении погоды

Порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. По вечерам возможен гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 69% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В выходные, 16 и 17 декабря, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, местами усиление ветра с порывами до 13−18 метров в секунду. Вечером на дорогах возможна гололедица.

Транспортный комплекс Москвы рекомендует на время плохой погоды отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Если поехать на личном авто необходимо, водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

При усилении ветра необходимо парковаться вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

ГУП «Московский метрополитен», Московское центральное кольцо, ГУП «Мосгортранс» работают в штатном режиме.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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