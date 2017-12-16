ЗАГС в Волгоградской области отчитывается о самой низкой смертности в регионе за 25 лет
ЗАГС в Волгоградской области отчитывается о самой низкой смертности в регионе за 25 лет.
ЗАГС в Волгоградской области отчитывается о самой низкой смертности в регионе за 25 лет.
О снижении уровня смертности отчитываются перед губернатором Волгоградской области представители отдела ЗАГС в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона.
В области работники ЗАГСов зафиксировали уровень смертности на уровне 13,2 на тысячу населения. Это на 1037 человек меньше, чем в прошлом году в тот же период. Таких цифр по смертности в регионе не наблюдали с 1992 года.
Согласно выводам
В 2017 году запланировано провести 1,8 тысячи стентирований при остром коронарном синдроме.
Обучение по онконастороженности прошли 763 врача терапевта и 31 врача общей практики. Обучение по амбулаторному ведению больных ишемической болезнью сердца после оперативных вмешательств прошли 599 врачей терапевтов участковых и 16 врачей общей практики.
Очевидно, что наведение порядка в сфере здравоохранения ведется в области только и исключительно в последние три года.
Только и исключительно за последние три года обновлено порядка 40 крупных больниц и поликлиник Волгоградской области.
Масштабные изменения затронули волгоградскую клиническую больницу № 7, клиническую больницу № 25, капитально отремонтирована городская детская больница Волжского, приведены в порядок детское отделение противотуберкулезного диспансера, специализированный дом ребенка, областной перинатальный центр № 2. В этом году ремонт будет проведен в 17 поликлиниках.