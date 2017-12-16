ЗАГС в Волгоградской области отчитывается о самой низкой смертности в регионе за 25 лет.

О снижении уровня смертности отчитываются перед губернатором Волгоградской области представители отдела ЗАГС в Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на администрацию региона.

В области работники ЗАГСов зафиксировали уровень смертности на уровне 13,2 на тысячу населения. Это на 1037 человек меньше, чем в прошлом году в тот же период. Таких цифр по смертности в регионе не наблюдали с 1992 года.

Читайте также Андрей Бочаров за комплексную поддержку материнства и детства

Согласно выводам пресс-службы администрации, эти результаты пришли «благодаря комплексу мер, которые сегодня принимаются в области в сфере здравоохранения. Наблюдается снижение количества летальных исходов из-за болезней системы кровообращения, туберкулёза, болезней органов дыхания, пищеварения, дорожно-транспортных происшествий» и другое.

В 2017 году запланировано провести 1,8 тысячи стентирований при остром коронарном синдроме.

Обучение по онконастороженности прошли 763 врача терапевта и 31 врача общей практики. Обучение по амбулаторному ведению больных ишемической болезнью сердца после оперативных вмешательств прошли 599 врачей терапевтов участковых и 16 врачей общей практики.

Очевидно, что наведение порядка в сфере здравоохранения ведется в области только и исключительно в последние три года.

Только и исключительно за последние три года обновлено порядка 40 крупных больниц и поликлиник Волгоградской области.