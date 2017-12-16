Норвегия первой в мире отключила FM-радио
Норвегия стала первым в мире государством, которое полностью отказалось от
Норвегия стала первым в мире государством, которое полностью отказалось от
По информации издания, с 13 декабря все национальное аудиовещание в стране стало цифровым (DAB). Последними на этот стандарт были переведены северные регионы Норвегии и архипелаг Свальбард (Шпицберген) в Арктике. В то же время большинство местных радиостанций продолжает работу в прежнем формате.
Переход на цифровое вещание начался в январе. Как отмечается, формат DAB обеспечивает лучшее качество звука и предлагает больше каналов и функций.
The Local пишет, что переход сопровождался недовольством жителей: они вынуждены покупать новые приемники или адаптеры. Согласно подсчетам, радио в новом формате могут слушать менее половины автолюбителей процентов. Эксперты также указывают, что покрытие DAB на территории Норвегии недостаточное.