В Красноярск вернулось чистое небо
Горожане рассказали, что им стало легче дышать.
Горожане рассказали, что им стало легче дышать.
Воздух в Красноярске очистился от вредных примесей. Об этом свидетельствуют показания счетчиков красноярских активистов, которые следят за качеством воздуха.
Датчики, установленные в разных районах города, не зафиксировали в городе ни одного серьёзного превышения по загрязняющим веществам. Отчет с показаниями приборов общественники опубликовали сегодня, 16 декабря, в одной из социальных сетей.
Согласно этим данным, уровень загрязнения воздуха в разных районах города колеблется от 5 до 11 баллов. По принятым активистами обозначениями, чистым воздухом считается уровень загрязнения до 12 баллов.
В комментариях красноярцы пишут, что соскучились по чистому воздуху. Многие отметили, что стали лучше себя чувствовать и
Предположительно, причиной чистого воздуха стал сильный ветер, который подул с запада. По данным Среднесибирского УГМС, местами порывы ветра достигали до 15−18 м/с.