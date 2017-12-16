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16:03 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярск вернулось чистое небо

Горожане рассказали, что им стало легче дышать.

Воздух в Красноярске очистился от вредных примесей. Об этом свидетельствуют показания счетчиков красноярских активистов, которые следят за качеством воздуха.

Датчики, установленные в разных районах города, не зафиксировали в городе ни одного серьёзного превышения по загрязняющим веществам. Отчет с показаниями приборов общественники опубликовали сегодня, 16 декабря, в одной из социальных сетей.

Согласно этим данным, уровень загрязнения воздуха в разных районах города колеблется от 5 до 11 баллов. По принятым активистами обозначениями, чистым воздухом считается уровень загрязнения до 12 баллов.

В комментариях красноярцы пишут, что соскучились по чистому воздуху. Многие отметили, что стали лучше себя чувствовать и наконец-то могут нормально дышать. Горожане рассказали, что с удовольствием гуляли по городу и «впрок наслаждались свежим воздухом».

Предположительно, причиной чистого воздуха стал сильный ветер, который подул с запада. По данным Среднесибирского УГМС, местами порывы ветра достигали до 15−18 м/с.

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