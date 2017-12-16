В Прикамье волки стали утаскивать сторожевых псов и пугать людей

Серые хищники устроили настоящий террор в северном поселке Ныроб, что в Чердынском районе. Местные жители заметили, что голодные волки явно выслеживают людей и домашних животных. А в последнее время от слежки они перешли к нападениям — утащили несколько поселковых сторожевых псов.

В других муниципальных районах края люди тоже жалуются, что хищники стали все чаще крутиться у населенных пунктов.

В итоге краевые власти объявили охоту на волков до 31 декабря будущего года.