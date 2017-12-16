В Прикамье волки стали утаскивать сторожевых псов и пугать людей
Формируются бригады охотников для отстрела хищников.
Формируются бригады охотников для отстрела хищников.
Серые хищники устроили настоящий террор в северном поселке Ныроб, что в Чердынском районе. Местные жители заметили, что голодные волки явно выслеживают людей и домашних животных. А в последнее время от слежки они перешли к нападениям — утащили несколько поселковых сторожевых псов.
В других муниципальных районах края люди тоже жалуются, что хищники стали все чаще крутиться у населенных пунктов.
В итоге краевые власти объявили охоту на волков до 31 декабря будущего года.
— В связи с нападением волков на людей и домашних животных в поселке Ныроб и после сообщений глав муниципальных районов о появлении хищников вблизи населенных пунктов, принято решение о регулировании численности волка на территории Пермского края до 31 января 2018 года, — сообщили в Минприроды Прикамья. — Формируются бригады охотников для отстрела хищника, организаторам которых будут выданы разрешения на добычу волка.