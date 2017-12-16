В Актобе девушка за год сменила 3 почки

Причиной болезни был гнойный пиелонефрит на фоне камней в обеих почках. В апреле в Актюбинском медицинском центре девушку оперировали 8 хирургов.

Больной удалили левую почку. До ноября пациентка жила с одним органом. В конце осени сделали еще одну операцию. Врачи убрали правую почку и вместо нее пересадили новую. Донором девушки стал родной брат.