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15:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе девушка за год сменила 3 почки

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 30-летняя девушка из Актобе два года страдала хронической почечной недостаточностью, передает Актобе таймс.

Причиной болезни был гнойный пиелонефрит на фоне камней в обеих почках. В апреле в Актюбинском медицинском центре девушку оперировали 8 хирургов.

Больной удалили левую почку. До ноября пациентка жила с одним органом. В конце осени сделали еще одну операцию. Врачи убрали правую почку и вместо нее пересадили новую. Донором девушки стал родной брат.

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