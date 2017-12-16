Памятный знак экипажу космического корабля «Союз-11» открыли в Ростове

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 29 июня 1971 года при возвращении из полёта.

Она выполнена в виде упавшего красного бумажного самолётика. А установлена как раз на улице, которая носит имя космонавта Волкова.