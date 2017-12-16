Памятный знак экипажу космического корабля «Союз-11» открыли в Ростове
Архитектурная композиция выполнена в виде упавшего бумажного самолётика.
Архитектурная композиция выполнена в виде упавшего бумажного самолётика.
В Северном жилом массиве
Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 29 июня 1971 года при возвращении из полёта.
Инициатором создания мемориальной скульптуры стали городские предприниматели.
Она выполнена в виде упавшего красного бумажного самолётика. А установлена как раз на улице, которая носит имя космонавта Волкова.