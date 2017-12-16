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15:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Памятный знак экипажу космического корабля «Союз-11» открыли в Ростове

Архитектурная композиция выполнена в виде упавшего бумажного самолётика.

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону появился памятный знак в честь экипажа космического корабля «Союз-11», сообщает пресс-служба администрации города.

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 29 июня 1971 года при возвращении из полёта.

Инициатором создания мемориальной скульптуры стали городские предприниматели.

Она выполнена в виде упавшего красного бумажного самолётика. А установлена как раз на улице, которая носит имя космонавта Волкова.

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