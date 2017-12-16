В Казахстане на дорогах республиканского значения появятся посты ветконтроля
Эпизоотическая ситуация на территории республики остаётся стабильной, считает Бакытжан Сагинтаев.
Эпизоотическая ситуация на территории республики остаётся стабильной, считает Бакытжан Сагинтаев.
Посты ветеринарного контроля планируют установить на дорогах республиканского значения Казахстана, сообщает агентство КазТАГ.
«На постоянном контроле находится внутреннее и внешнее перемещение сельскохозяйственных животных. Прорабатывается вопрос организации на основных автомобильных дорогах республиканского значения внутренних контрольных постов, расположенных на границе между зонами благополучия без вакцинации и благополучия с вакцинацией (граница буферных зон)», — говорится в ответе
По его словам, эпизоотическая ситуация улучшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (за 11 месяцев 2016 года — 136 очагов, 2017 года — 132). В рамках сотрудничества уполномоченных органов в области ветеринарии
«Вместе с тем присвоение статуса страны благополучной по ящуру положительно отразилось на открытии доступа отечественной животноводческой продукции на рынки других стран (КНР, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия). Продолжаются переговоры по условиям экспорта животноводческой продукции в Израиль, Малайзию, Южную Корею, Японию, Вьетнам, Сингапур и Катар. По сравнению с прошлым годом рост экспорта животноводческой продукции и продуктов её переработки составил 13%», — проинформировал
Глава кабмина отметил, что с целью признания эквивалентности результатов лабораторных исследований другими странами Минсельхоз проводит поэтапную аккредитацию районных ветеринарных лабораторий. Это позволит выработать предложения по дальнейшему развитию ветеринарной системы, как на центральном, так и местном уровнях, которые будут отражены в планах развития и программных документах МСХ.
15 ноября депутаты связали снижение поставок казахстанского мяса на экспорт с антисанитарными условиями содержания. Особую озабоченность мажилисменов вызывали бесконтрольное перемещение, а также не прекращающаяся контрабанда скота со стороны сопредельных стран.