Власти Москвы и области договорились о рекультивации мусорных полигонов Подмосковья

Источник: AP 2017

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU — Правительство Москвы готово оказать содействие администрации Московской области в рекультивации мусорных полигонов Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Последние дни проходят под знаком расследования причин неприятных запахов, которые периодически мучают москвичей. В связи с тем, что после тщательной проверки на территории города источник не был обнаружен, обратился за информацией к коллегам в МЧС», — написал Собянин в своем персональном блоге в субботу.

Он напомнил, что причина неприятного запаха представителями МЧС была найдена, опасности для здоровья граждан это не представляет.

Проблемы ТБО “Кучино” возникли не сейчас. Они формировались несколько десятков лет. Коллеги из Московской области предпринимают все меры по рекультивации и дегазации полигона. Сергей Собянин Мэр Москвы

«Готовы оказать необходимую помощь по рекультивации полигонов в Московской области, договорились об этом с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Это общая проблема», — написал мэр в блоге.

Ранее МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка «Кучино» стала одной из причин появления неприятного запаха, который фиксируется в Московском регионе с 8 декабря. На полигоне «Кучино» ведутся работы по дегазации.

Росприроднадзор направил правительству Московской области и в администрацию городского округа Балашихи требования приостановить работы по дегазации на полигоне в период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий.