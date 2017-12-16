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15:52 (мск), источник: Pro Город Самара

На период Чемпионата Мира 2018 в Самаре в отелях почти не осталось мест, а цены выросли

Футбольная истерия начинается уже сейчас.

Как сообщает «Интерфаксу» PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис, в некоторых городах, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, значительно повысились цены на проживание в отелях в дни матчей.

По его словам, «хуже всего дела обстоят» в Калининграде, где на матч Англия—Бельгия 28 июня ночь в хостеле стоит 18 тыс. руб., тогда как «в обычный день цена, конечно, ниже в 10 раз». «В Саранске невозможно забронировать отели на матч Португалия—Иран 25 июня, их просто нет», — заявил представитель Aviasales.

В сетевых отелях мест также нет. руб., отели от 2,3 тыс. руб. Хотя ранее Ростуризм пообещал составить черный список отелей, которые будут завышать цены во время проведения ЧМ-2018. Попадание в перечень нарушителей грозит отелям в первую очередь имиджевыми потерями, пояснили в ведомстве.

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