На период Чемпионата Мира 2018 в Самаре в отелях почти не осталось мест, а цены выросли
Футбольная истерия начинается уже сейчас.
Футбольная истерия начинается уже сейчас.
Как сообщает «Интерфаксу»
По его словам, «хуже всего дела обстоят» в Калининграде, где на матч Англия—Бельгия 28 июня ночь в хостеле стоит 18 тыс. руб., тогда как «в обычный день цена, конечно, ниже в 10 раз». «В Саранске невозможно забронировать отели на матч Португалия—Иран 25 июня, их просто нет», — заявил представитель Aviasales.
В сетевых отелях мест также нет. руб., отели от 2,3 тыс. руб. Хотя ранее Ростуризм пообещал составить черный список отелей, которые будут завышать цены во время проведения ЧМ-2018. Попадание в перечень нарушителей грозит отелям в первую очередь имиджевыми потерями, пояснили в ведомстве.