На период Чемпионата Мира 2018 в Самаре в отелях почти не осталось мест, а цены выросли

Как сообщает «Интерфаксу» PR-директор туристического сервиса Aviasales Янис Дзенис, в некоторых городах, где будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, значительно повысились цены на проживание в отелях в дни матчей.

По его словам, «хуже всего дела обстоят» в Калининграде, где на матч Англия—Бельгия 28 июня ночь в хостеле стоит 18 тыс. руб., тогда как «в обычный день цена, конечно, ниже в 10 раз». «В Саранске невозможно забронировать отели на матч Португалия—Иран 25 июня, их просто нет», — заявил представитель Aviasales.