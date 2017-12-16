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15:58 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предложили лечить рак с помощью сперматозоидов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Немецкие ученые научились использовать сперматозоиды для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.

Источник: Reuters

Сотрудники Института физики твердых тел и материалов имени Лейбница в Дрездене провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки. Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком.

В итоге за три дня было уничтожено порядка 87 процентов злокачественных клеток.

Доксорубицин повсеместно используется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту. Из-за таких последствий количество процедур химиотерапии строго ограничено. Точечная доставка препарата с помощью сперматозоидов помогла бы избежать побочных эффектов от уничтожения здоровых клеток, считают специалисты.

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