Ученые предложили лечить рак с помощью сперматозоидов

Источник: Reuters

Сотрудники Института физики твердых тел и материалов имени Лейбница в Дрездене провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки. Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком.

В итоге за три дня было уничтожено порядка 87 процентов злокачественных клеток.