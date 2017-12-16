Ученые предложили лечить рак с помощью сперматозоидов
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Немецкие ученые научились использовать сперматозоиды для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Немецкие ученые научились использовать сперматозоиды для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Nano.
Сотрудники Института физики твердых тел и материалов имени Лейбница в Дрездене провели эксперимент, в ходе которого с помощью сперматозоидов точечно доставили противоопухолевый препарат (доксорубицин) к пораженным тканям матки. Гаметы прикреплялись к стенкам опухоли и насыщали ее антибиотиком.
Доксорубицин повсеместно используется при химиотерапии. Наравне с вредоносными тканями препарат уничтожает и здоровые клетки, чем вызывает ряд побочных эффектов, включая тошноту.