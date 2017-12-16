СМИ: старейшая жительница Европы скончалась в Испании на 117-м году жизни

ТАСС, 16 декабря. Подданная Испании Ана Вела, в апреле этого года признанная самым пожилым человеком в Европе, скончалась в пятницу на 117-м году жизни. Об этом сообщила в субботу испанская газета La Vanguardia.

Женщина, родившаяся 29 октября 1901 года в Пуэнте-Хениль (автономное сообщество Андалусия), умерла в доме престарелых в Барселоне (автономное сообщество Каталония). За свою жизнь она поработала швеей и директором продуктового магазина, воспитала четверых детей.