Место для отдыха без ветра организовали для жителей Астаны
В День Независимости, в Астане, начал работу столичный парк в зимнем варианте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
В День Независимости, в Астане, начал работу столичный парк в зимнем варианте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
«За всю историю своего существования в Столичном парке впервые организован зимний досуг и развлечения для посетителей. По инициативе Управления культуры Астаны и руководства Столичного парка, решено было создать такую площадку зимнего отдыха, потому что,
Сообщается, что все площадки, ледовый каток, зимний аттракцион, ледовая горка окружены деревьями, что делает пребывание здесь очень комфортным и уютным. Кроме того, здесь есть все удобства для гостей, действует стационарное кафе и ресторан. Ледовый каток в парке размером 600 квадратных метров, окружен деревьями, и в вечернее время световое оформление деревьев делает его очень красивым и романтичным.
«Зимний аттракцион “Bubble tab” впервые появившийся в Астане в прошлом году уже завоевал сердца детей, которые уже сами прозвали его “Карусель на плюшках”. Ледовая горка в парке высотой 4 метра имеет ездовой путь более 50 метров — деревянная конструкция покрытая льдом. Каток и горка ждут своих гостей абсолютно бесплатно. Для удобства здесь действует пункт проката коньков, тюбингов и санок. Столичный парк ждет своих посетителей», — прокомментировали в акимате.