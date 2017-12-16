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16:15 (мск), источник: Tengrinews

Место для отдыха без ветра организовали для жителей Астаны

В День Независимости, в Астане, начал работу столичный парк в зимнем варианте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Tengrinews

«За всю историю своего существования в Столичном парке впервые организован зимний досуг и развлечения для посетителей. По инициативе Управления культуры Астаны и руководства Столичного парка, решено было создать такую площадку зимнего отдыха, потому что, во-первых, в парке чувствуешь себя за городом, на природе, среди вековых тополей и самое важное — в Столичном парке нет ветра!», — подчеркивают в акимате.

Сообщается, что все площадки, ледовый каток, зимний аттракцион, ледовая горка окружены деревьями, что делает пребывание здесь очень комфортным и уютным. Кроме того, здесь есть все удобства для гостей, действует стационарное кафе и ресторан. Ледовый каток в парке размером 600 квадратных метров, окружен деревьями, и в вечернее время световое оформление деревьев делает его очень красивым и романтичным.

«Зимний аттракцион “Bubble tab” впервые появившийся в Астане в прошлом году уже завоевал сердца детей, которые уже сами прозвали его “Карусель на плюшках”. Ледовая горка в парке высотой 4 метра имеет ездовой путь более 50 метров — деревянная конструкция покрытая льдом. Каток и горка ждут своих гостей абсолютно бесплатно. Для удобства здесь действует пункт проката коньков, тюбингов и санок. Столичный парк ждет своих посетителей», — прокомментировали в акимате.

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