Видео: На Урале отлили фигурки футболистов сборной России к ЧМ-2018

Фигурки делают путем двойного обжига, после чего их раскрашивают вручную. Как отмечают на заводе, планируется изготовить статуэтки футболистов и других стран, в частности, — Египта, Швеции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TJWiVUw5ReA?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Продукция изготовлена к чемпионату мира по футболу, но первая партия уже поступила в продажу.