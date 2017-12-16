Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
СМИ: ДНР из-за поставок оружия Киеву хочет использовать партизан
Су-35С стремительно зашел к F22 с задней полусферы
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
16:37 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: На Урале отлили фигурки футболистов сборной России к ЧМ-2018

Первую партию фарфоровых статуэток в виде футболистов сборной России по футболу изготовили на заводе в Сысерти, что находится в 45 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает RT.

Фигурки делают путем двойного обжига, после чего их раскрашивают вручную. Как отмечают на заводе, планируется изготовить статуэтки футболистов и других стран, в частности, — Египта, Швеции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Продукция изготовлена к чемпионату мира по футболу, но первая партия уже поступила в продажу.

Напомним, чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге. В нем примут участие 32 сборные.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Итоги 2017 года: лучшие новые сериалы по версии "Кинократии". Часть 2
Белорусам и россиянам обеспечат равные права
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь