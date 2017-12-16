Видео: На Урале отлили фигурки футболистов сборной России к ЧМ-2018
Первую партию фарфоровых статуэток в виде футболистов сборной России по футболу изготовили на заводе в Сысерти, что находится в 45 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает RT.
Первую партию фарфоровых статуэток в виде футболистов сборной России по футболу изготовили на заводе в Сысерти, что находится в 45 километрах от Екатеринбурга. Об этом сообщает RT.
Фигурки делают путем двойного обжига, после чего их раскрашивают вручную. Как отмечают на заводе, планируется изготовить статуэтки футболистов и других стран, в частности, — Египта, Швеции.
Продукция изготовлена к чемпионату мира по футболу, но первая партия уже поступила в продажу.
Напомним, чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге. В нем примут участие 32 сборные.