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17:21 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградцы жалуются на очереди в пункте пропуска Багратионовск — Безледы

Машины ожидают въезда в Польшу по 5−6 часов.

Российские путешественники жалуются на очереди в пункте пропуска Багратионовск — Безледы. Заторы образовались утром и днём в субботу, 16 декабря.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, автолюбители ожидают более шести часов. Водители жалуются на очень медленную работу польских пограничников. «До нейтральной полосы мы добирались полтора часа, а остальное время провели в ожидании контрольных процедур на польской стороне», — рассказал один из путешественников.

Похожая ситуация наблюдается и на других пунктах пропуска. Калининградцы проводят на границе по несколько часов.

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