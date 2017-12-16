Калининградцы жалуются на очереди в пункте пропуска Багратионовск — Безледы

Российские путешественники жалуются на очереди в пункте пропуска Багратионовск — Безледы. Заторы образовались утром и днём в субботу, 16 декабря.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, автолюбители ожидают более шести часов. Водители жалуются на очень медленную работу польских пограничников. «До нейтральной полосы мы добирались полтора часа, а остальное время провели в ожидании контрольных процедур на польской стороне», — рассказал один из путешественников.