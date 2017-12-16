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17:20 (мск), источник: АиФ Самара

На воде и сухарях. Самарский депутат на «минималке» похудел и простудился

Депутат Михаил Лыков подвёл итоги месяца жизни на прожиточный минимум. День рождение ему тоже пришлось встречать с меню из «социальной корзины». 15 декабря наш доброволец приостановил эксперимент.

Неделю назад у Михаила поднялась температура и воспалились лимфоузлы. За три дня до окончания срока эксперимента у него закончились все основные продукты, даже овощи. Остались только сухарики и вода.

«Чтобы уложиться в минимум, последние дни я ел лепешки и сухари с чаем. На отварную гречку уже смотреть не могу. За этот месяц понял одно, что на 5100 руб можно прожить, если при этом ничего не делать, не нервничать, избегать серьёзных нагрузок, чтобы голова не кружилась. Это очень тяжело. Я превысил лимит, в том числе и из-за покупки лекарств на 1500 рублей, хотя в мои планы не входило болеть. Таблетки нынче дорогие и они не входят в прожиточный минимум, а травы и лопухи от гриппа не помогают, — делится впечатлениями депутат.

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День рождение Михаила (6 декабря) совпал с нашим проектом. Поэтому на своё 33-летие ему пришлось задувать свечи со сладких сухариков, купленных по акции, а не с праздничного торта. Ведь это были последние дни эксперимента и денег на деликатесы не осталось.

Оздоровил привычки.

Спустя несколько дней после простуды Михаил снова в кабинете профессора Качковского. Диагностируем его состояние. Главный врач клиники «Реавиз» Михаил Аркадьевич замеряет параметры. Выяснилось, что депутат не только постройнел, да ещё и функциональные возможности организма улучшил.

«Индекс массы тела был 32, стал 31 — что уже чуть ближе к норме. Объём талии “улучшил” параметры — был 104 см, стал 100 см. Это значит, что абдоминальный жир, который обволакивает внутренние органы, постепенно уходит. Давление понизилось. Михаил питался более рационально, поэтому улучшил метаболический профиль», -констатирует доктор.

Однако, наш герой очень рад, что эксперимент завершился. «Было безумно тяжело. Очень хотелось конфет и колбасы. И в целом общее ощущение — как в армию на сборы съездил», — отшучивается депутат.

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Стеснение в средствах он почувствовал с самого первого дня. Это сразу вызвало чувство дискомфорта — пришлось кардинальным образом пересмотреть свои привычки. Забыть про ночные вылазки к холодильнику за курочкой с майонезом. И главное — изменить свой рацион в пользу здоровых и полезных продуктов.

«Благодаря проекту, я начал более рационально относиться к еде. Теперь с собой на работу беру простые домашние блюда. Могу спокойно проходить мимо “Макдональса”. А раньше легко поддавался искушению», — рассказывает Михаил.

Ещё один несомненный плюс — рациональное использование семейного бюджета. Теперь депутат следит за ценами и скидками.

От слов — к делу.

Проект «Выживи на минималку» завершён. Михаил Лыков пообещал направить обращение в правительство Самарской области, чтобы рассмотреть повышение прожиточного минимума в регионе минимум на 2 тыс. руб. До нашего проекта эту тему никто в регионе не поднимал.

«За 2, 5 года работы депутатом, я общался с разными изданиями. Хочу отметить, что “Аргументы и факты” на этом фоне — одно из лучших изданий. У вас сбалансированная подача информации, которая учитывает мнение и читателей и власти, — поделился своим мнением Михаил, — Благодаря вам этот эксперимент состоялся, потому что в одиночку я бы никогда не решился на подобное. Спасибо за честность и открытость! Дай Бог, чтобы вы тоже процветали!».

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