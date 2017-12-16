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17:21 (мск), источник: Noi.md

После 17 лет ожиданий женщина родила здоровых четверняшек

В Кишиневском роддоме женщина родила четверню. Врачи, проводившие кесарево сечение, говорят, что три мальчика и девочка родились абсолютно здоровыми, и их мама чувствует себя хорошо. После 17 лет ожиданий свершилось чудо.

Источник: Noi.md

«Мы с нетерпением ждали, когда их переведут из реанимации, чтобы увидеть их. Элиза, Андрей и Екатерина похожи друг на друга и на папу, а первый Арсений — мамин сын», — говорит Наталья Урсу, мамы четверых новорожденных.

По словам папы малышей, ожидание стоило того, и сейчас единственное, чего он желает, это чтобы все были здоровы.

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«Я заплакал. Как тут не быть счастливым. Наконец я стал отцом, и благодарю Бога, что подарил мне такую радость», — говорит Ион Урсу.

Бабушка с нетерпением ждет, когда малышей отпустят домой, чтобы познакомиться со своими внуками.

«Сначала мы их путали. Где принцесса Екатерина, а где мальчики», — утверждает бабушка Валентина.

Врачи уверяют, что Арсений, Элиза, Андрей и Екатерина абсолютно здоровы.

«Мы провели кесарево сечение на 33−34 неделе, и на свет появились четверо здоровых малышей», — отметил врач Республиканского медицинского диагностического центра, который вел роженицу, Серджиу Гладун.

Последний раз четверня в Молдове появилась на свет в декабре 2015 года. По утверждениям врачей, подобные ситуации в нашей стране редкость.

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