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17:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми открыли памятник Александру Суворову

Фигуру полководца установили возле суворовского училища.

Источник: Пресс-служба ГФИ по Пермскому краю

Первый на Урале памятник полководцу Суворову установили в Пермском суворовском военном училище. Памятник открыли 15 декабря.

Как отметил главный федеральный инспектор Игорь Цветков, открывая церемонию, идея по созданию памятника непобедимому российскому полководцу была озвучена не так давно, но реализована в кратчайшие сроки благодаря помощи меценатов, в роли которых выступили крупные предприятия региона и неравнодушные жители Прикамья. А сам памятник стал подарком к двухлетию училища.

По словам председателя совета фонда скульпторов России Алексея Тютнева, высота памятника — 2 метра 15 сантиметров. Фигура отлита из бронзы, и по задумке автора проекта, пермского скульптора Александра Бутаева, генералиссимус изображен не в образе победителя и военного стратега, а наставника и учителя, который воспитал не одно поколение великих полководцев.

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