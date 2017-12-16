В Перми открыли памятник Александру Суворову

Как отметил главный федеральный инспектор Игорь Цветков, открывая церемонию, идея по созданию памятника непобедимому российскому полководцу была озвучена не так давно, но реализована в кратчайшие сроки благодаря помощи меценатов, в роли которых выступили крупные предприятия региона и неравнодушные жители Прикамья. А сам памятник стал подарком к двухлетию училища.