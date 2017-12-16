Сильный туман ожидается в Ростовской области

Источник: РИА "Новости"

Донских водителей просят быть внимательнее на дорогах. В Ростовской области ожидается сильный туман, который может стать причиной плохой видимости на дорогах. В связи с этим не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасной езды — соблюдать скоростной режим, дистанцию и включать противотуманки.

Во время движения нужно концентрировать свое внимание не только на встречном потоке, но и на своем, так как спереди может медленно ехать другой автомобиль.