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17:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный туман ожидается в Ростовской области

Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

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Источник: РИА "Новости"

Донских водителей просят быть внимательнее на дорогах. В Ростовской области ожидается сильный туман, который может стать причиной плохой видимости на дорогах. В связи с этим не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасной езды — соблюдать скоростной режим, дистанцию и включать противотуманки.

Во время движения нужно концентрировать свое внимание не только на встречном потоке, но и на своем, так как спереди может медленно ехать другой автомобиль.

Напомним, в ноябре текущего года по причине плохой видимости на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 15 автомобилей. Ранее туман стал причиной аварии с участием двух большегрузов между Ростовом и Батайском.

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