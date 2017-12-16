Равков поучаствовал в церемонии принятия присяги в Печах

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Клятву на верность Родине в эту субботу произнесли более 9 тысяч белорусских военнослужащих срочной военной службы и граждан, которые проходят службу в резерве, сообщили в Минобороны РБ.

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Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков принял участие в церемонии принятия Военной присяги личным составом 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Перед началом церемонии в Печах были организованы встречи родных новобранцев с представителями Минобороны Беларуси и командирами подразделений: родителям показали условия быта, проживания, а также организацию питания и форму одежды.

В торжественных мероприятиях по традиции приняли участие представители министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, а также ветераны и близкие военнослужащих.

Также мероприятия прошли в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» в Бресте, Кургане Славы в Гродно и на площади Победы в Витебске.