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18:05 (мск), источник: Sputnik.by

Равков поучаствовал в церемонии принятия присяги в Печах

В 72-м гвардейском Объединенном учебном центре присягнули более 2400 новобранцев.

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Клятву на верность Родине в эту субботу произнесли более 9 тысяч белорусских военнослужащих срочной военной службы и граждан, которые проходят службу в резерве, сообщили в Минобороны РБ.

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Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков принял участие в церемонии принятия Военной присяги личным составом 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Перед началом церемонии в Печах были организованы встречи родных новобранцев с представителями Минобороны Беларуси и командирами подразделений: родителям показали условия быта, проживания, а также организацию питания и форму одежды.

В торжественных мероприятиях по традиции приняли участие представители министерства обороны, местных органов власти, общественных организаций, а также ветераны и близкие военнослужащих.

Также мероприятия прошли в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» в Бресте, Кургане Славы в Гродно и на площади Победы в Витебске.

После окончания торжеств новобранцы традиционно отправились в первую в военной жизни увольнительную.

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