В Казахстане 17 декабря сохранится морозная погода без осадков
На большей территории республики синоптики прогнозируют умеренные морозы.
На большей территории республики синоптики прогнозируют умеренные морозы.
Прогноз погоды в Казахстане на 17 декабря опубликован на сайте Gismeteo.kz.
В Астане сохранится погода без осадков, днем ожидается −8…−10°C, ночью −17…−20°C.
В Алматы характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −2…−4°C, ночью −8…−10°C.
В Караганде сохранится переменная облачность, без осадков, днем ожидается −13…−15°C, ночью −18…−21°C.
В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков, днем −19…−22°C, ночью −24…−27°C.
В Павлодаре характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −27…−29°C, ночью −31…−34°C.
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В Шымкенте характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −1…−4°C, ночью −8…−11°C.
В Уральске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит −10…−12°C, ночью −12…−15°C.
В Актобе сохранится переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит −15…−17°C, ночная −19…−21°C.
В Актау ожидается малооблачная погода без осадков, порывистый ветер, температура днем будет в пределах +2…+5°C, ночью −1…−3°C.