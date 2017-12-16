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18:03 (мск), источник: Forbes.kz

В Казахстане 17 декабря сохранится морозная погода без осадков

На большей территории республики синоптики прогнозируют умеренные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 64% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Forbes.kz

Прогноз погоды в Казахстане на 17 декабря опубликован на сайте Gismeteo.kz.

В Астане сохранится погода без осадков, днем ожидается −8…−10°C, ночью −17…−20°C.

В Алматы характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −2…−4°C, ночью −8…−10°C.

В Караганде сохранится переменная облачность, без осадков, днем ожидается −13…−15°C, ночью −18…−21°C.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, без осадков, днем −19…−22°C, ночью −24…−27°C.

В Павлодаре характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −27…−29°C, ночью −31…−34°C.

В Усть-Каменогорске ожидается небольшая облачность, без осадков. Дневная температура составит −14…−16°C, ночная −20…−23°C.

В Шымкенте характер погоды существенно не изменится, температура днем составит −1…−4°C, ночью −8…−11°C.

В Уральске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит −10…−12°C, ночью −12…−15°C.

В Актобе сохранится переменная облачность, без осадков. Дневная температура составит −15…−17°C, ночная −19…−21°C.

В Актау ожидается малооблачная погода без осадков, порывистый ветер, температура днем будет в пределах +2…+5°C, ночью −1…−3°C.

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